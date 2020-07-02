Карманы жителей Карелии опустели на миллион рублей после разговоров с неизвестными

За минувшие сутки жители Карелии перевели на счета мошенников более одного миллиона рублей, сообщили в республиканском МВД.

В числе заявителей – четверо петрозаводчан, житель Костомукши, а также жители Медвежьегорского, Прионежского, Пудожского и Сортавальского районов. Возраст пострадавших колеблется от 30 до 77 лет.

Самой большой убыток понес 32-летний житель столицы Карелии. В дневное время ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. В итоге потерпевший обнаружил, что на его имя был оформлен кредит на сумму 385 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Ранее попытка спасти сбережения от мошенников обошлась жителю Петрозаводска в 200 тысяч рублей.