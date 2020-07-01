890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Артур Мяки возвращается в Карелию? 5
Сегодня 06:40
Кратковременные дожди ожидаются в четверг в Карелии
01.07.2020 17:00
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль 4
01.07.2020 17:19
Годовалый малыш выпал из окна в Петрозаводске – врачи борются за его жизнь
Сегодня 11:09

Попытка спасти сбережения от мошенников обошлась жителю Петрозаводска в 200 тысяч рублей

Новости. Криминал
15:24, 02 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В полицию Петрозаводска обратился 31-летний горожанин, у которого лжеработники банка списали все сбережения.

По сообщению МВД Карелии, полиция Петрозаводска проводит проверку по факту дистанционного мошенничества. Обратившийся к полицейским петрозаводчанин рассказал, что вчера ему позвонили на телефон. Собеседник сообщил, что с ним разговаривает представитель банковской службы безопасности. Далее уточнил наличие карт и сообщил о том, что неизвестные пытаются оформить кредит, используя его данные. Якобы для предотвращения этой операции необходимо срочно установить на смартфон приложение. Оно обезопасит денежные средства. Мужчина нашел названную программу, установил ее на свой гаджет. После этого его попросили продиктовать приходящие на телефон коды из сообщений. Думая, что таким образом он сохраняет свои деньги, заявитель передал парольную информацию, с его карты была списана 101 тысяча рублей.

На этом мошенники не остановились. У мужчины уточнили наличие других счетов. Узнав, что он хранит часть денег в другом банке, ему предложили "обезопасить" и эти деньги. Но на этот раз их следовало обналичить в банкомате, а затем перевести на продиктованный в разговоре номер телефона. После того, как 105 тысяч рублей были направлены неизвестному, лжесотрудники банка перестали выходить на связь.

Ранее пожилая жительница Петрозаводска влезла в долги из-за мошенников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Чтиво

Сегодня 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»