Попытка спасти сбережения от мошенников обошлась жителю Петрозаводска в 200 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска обратился 31-летний горожанин, у которого лжеработники банка списали все сбережения.

По сообщению МВД Карелии, полиция Петрозаводска проводит проверку по факту дистанционного мошенничества. Обратившийся к полицейским петрозаводчанин рассказал, что вчера ему позвонили на телефон. Собеседник сообщил, что с ним разговаривает представитель банковской службы безопасности. Далее уточнил наличие карт и сообщил о том, что неизвестные пытаются оформить кредит, используя его данные. Якобы для предотвращения этой операции необходимо срочно установить на смартфон приложение. Оно обезопасит денежные средства. Мужчина нашел названную программу, установил ее на свой гаджет. После этого его попросили продиктовать приходящие на телефон коды из сообщений. Думая, что таким образом он сохраняет свои деньги, заявитель передал парольную информацию, с его карты была списана 101 тысяча рублей.

На этом мошенники не остановились. У мужчины уточнили наличие других счетов. Узнав, что он хранит часть денег в другом банке, ему предложили "обезопасить" и эти деньги. Но на этот раз их следовало обналичить в банкомате, а затем перевести на продиктованный в разговоре номер телефона. После того, как 105 тысяч рублей были направлены неизвестному, лжесотрудники банка перестали выходить на связь.

Ранее пожилая жительница Петрозаводска влезла в долги из-за мошенников.