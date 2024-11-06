здоровье работа экология
реклама на сайте
В жилом комплексе «Флотилия» горячая вода и отопление будут доступны круглый год
06.11.2024 16:55
Леонид Белуга: «Мы находимся в постоянном движении»
07.11.2024 11:31

Три года переплачивала за свет: жительнице Петрозаводска вернули более 139 тысяч рублей

Новости. Общество
09:50, 08 Ноября 2024
фото: © benzoix / Freepik

Новости партнеров

Госкомитет помог жительнице аварийного дома защитить свои права.

Жительница Петрозаводска, проживающая в доме, который признан аварийным и подлежащим сносу, добилась перерасчета платы за электроэнергию на сумму более 139 тысяч рублей. Об этом сообщили на странице Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Как стало известно, женщина обратилась в Госкомитет с жалобой на неправомерное начисление платежей за электроэнергию. После проверки выяснилось, что ресурсоснабжающая организация начисляла плату исходя из показаний индивидуального прибора учета, что противоречит действующему законодательству. Для жильцов аварийных домов плата за коммунальные услуги должна рассчитываться по нормативам потребления, независимо от наличия счетчиков.

В результате вмешательства надзорного ведомства, ресурсоснабжающая организация была вынуждена произвести перерасчет за период с сентября 2021 года по август 2024 года. Сумма переплаты составила 139 500 рублей.

Кроме того, Госкомитет напомнил жильцам многоквартирных домов, что при обнаружении несоответствий в начислении платы за коммунальные услуги, необходимо обращаться в надзорные органы. Результаты проверок могут привести как к уменьшению, так и к увеличению суммы платежей. Величина платы, рассчитанной по нормативам, зависит от ряда факторов, включая количество зарегистрированных в помещении граждан.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2024, 11:50
В Финляндии планируют открыть границу с Россией
04.11.2024, 09:40
МИД Финляндии направил ноту России из-за надписи на заборе
02.11.2024, 22:00
Россиянам посоветовали чаще менять автомобильное масло
03.11.2024, 22:33
Умер рок-музыкант и автор песен для звёзд российской эстрады
01.11.2024, 00:10
В России прекращается производство банок по пол-литра
06.11.2024, 11:33
Продолжительная магнитная буря ожидается на Земле

Чтиво

05.11.2024 11:26
Без политики
Когда все путем: о династиях, преемственности профессии и красоте
Татьяна Колехмайнен работает в «Кареллестрансе» всего третий год, но уже с должности сменного диспетчера выросла до старшего техника.
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
30.08.2024 14:56
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
архив чтиво

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.