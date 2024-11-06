Три года переплачивала за свет: жительнице Петрозаводска вернули более 139 тысяч рублей

Госкомитет помог жительнице аварийного дома защитить свои права.

Жительница Петрозаводска, проживающая в доме, который признан аварийным и подлежащим сносу, добилась перерасчета платы за электроэнергию на сумму более 139 тысяч рублей. Об этом сообщили на странице Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Как стало известно, женщина обратилась в Госкомитет с жалобой на неправомерное начисление платежей за электроэнергию. После проверки выяснилось, что ресурсоснабжающая организация начисляла плату исходя из показаний индивидуального прибора учета, что противоречит действующему законодательству. Для жильцов аварийных домов плата за коммунальные услуги должна рассчитываться по нормативам потребления, независимо от наличия счетчиков.

В результате вмешательства надзорного ведомства, ресурсоснабжающая организация была вынуждена произвести перерасчет за период с сентября 2021 года по август 2024 года. Сумма переплаты составила 139 500 рублей.

Кроме того, Госкомитет напомнил жильцам многоквартирных домов, что при обнаружении несоответствий в начислении платы за коммунальные услуги, необходимо обращаться в надзорные органы. Результаты проверок могут привести как к уменьшению, так и к увеличению суммы платежей. Величина платы, рассчитанной по нормативам, зависит от ряда факторов, включая количество зарегистрированных в помещении граждан.