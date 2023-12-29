Переполненные мусорные контейнеры в одном из районов Петрозаводска возмутили местных жителей

На Перевалке мусор скопился на площадке за новогодние праздники.

Житель Петрозаводска прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото переполненной контейнерной площадки на Перевалке. Горы мусора образовались в районе дома № 14 по улице Зеленой.

Как уточнили жильцы близлежащего дома, контейнерная площадка стала прибежищем крыс и городских птиц. Мусор с нее не вывозили с прошлого года. При этом, по словам местных жителей, непосредственно у площадки нет припаркованных автомобилей.

Ранее в Минприроды Карелии отметили, что вывозу мусора в Петрозаводске мешает транспорт, оставленный возле контейнерных площадок, в том числе на Перевалке.