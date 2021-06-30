Перестраивать Сегежу в «приятный для жизни город» будут по проекту экс-главного архитектора Москвы

Социально-экономическое развитие Сегежи предусматривает кардинальное изменение внешнего облика и инфраструктуры города.

Об этом было заявлено сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии, посвященном проблемам Сегежского района.

Для преобразования районного центра разрабатывается новый Генеральный план Сегежи, заказанный компанией Segezha Group, которая владеет Сегежским ЦБК.

«Преобразование мы начинаем с разработки Генерального плана. Мы привлекли ведущее московское архитектурное бюро под руководством Михаила Посохина — это бывший главный архитектор города Москвы. Коллеги работают над новым образом города, над решением вопросов фасадов, строительства новых домов, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкции водозабора… Со своей стороны мы каждый год будем наращивать инвестиции в социальное развитие Сегежи и абсолютно поддерживаем цель к 2024 году превратить Сегежу… в приятное место для проживания, куда люди хотели бы приезжать, покупать недвижимость и оставаться», — рассказал президент Segezha Group Михаил Шамолин.

Он также назвал срок, когда город избавится от вредных и дурнопахнщих выбросов в атомосферу.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».