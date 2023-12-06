Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки

Автобусная компания запустила продажу билетов до столицы Финляндии, начиная с 14 декабря.

Как сообщает «Фонтанка», автобусная компания «Совавто» вновь открывает продажу билетов из Петербурга в Хельсинки и обратно на 14 декабря. В компании объясняют это поступающей информацией о возможном открытии границы с Финляндией.

8 декабря в 15:00 стартует продажа билетов на рейс 14 декабря в 07:45 из Петербурга в Хельсинки и на рейс 14 декабря в 16:00 из Хельсинки в Петербург, заявляет пресс-служба перевозчика. Пассажиры, ранее купившие билеты на другие даты и не оформлявшие возврат денег, смогут перенести выезд на это число. Также действительны билеты на 14 декабря у тех, кто и планировал ехать в будущий четверг, но не успел отправить заявку на возврат средств после закрытия границы.

Об аналогичных действиях на последующие даты, а также о ночных рейсах из Петербурга, рейсах в 12:00 из Хельсинки и рейсах из Лаппеенранты в «Совавто» пообещали информировать, исходя из обстановки. Если граница не будет открыта 14 декабря, можно будет или вернуть деньги, или перенести дату поездки.

Финляндия в полночь 30 ноября объявила закрытыми на две недели все автотранспортные КПП на границе с Россией, объяснив это наплывом мигрантов.

Премьер-министр Суоми Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией на границе с Россией и примет решение об открытии пунктов пропуска не позднее следующей среды, 13 декабря.