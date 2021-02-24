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Перевозки на бусе: виды, особенности и требования

Новости. Экономика
16:53, 25 Февраля 2021
фото: © pxhere.com
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Микроавтобус представляет собой самый популярный вид грузового транспорта для работы в черте города.

Перевозку бусом можно заказать в компании "Грузар". В автопарке есть несколько десятков автомобилей данной категории, которые всегда готовы к решению любой задачи поставленной клиентом. Они могут предложить вам широкий выбор микроавтобусов самой различной конфигурации, начиная от 2,5 до 4 м. в длину и с грузоподъемностью от 800 кг. до 3 тонн. Некоторые наши машины специально оборудованы под транспортировку стекла и других хрупких материалов, что особенно актуально для тех клиентов, которым нужна перевозка окон в Киеве.

Типы перевозок на бусе

• Городские перевозки - машина передвигается внутри города, как правило, по четко определенному маршруту.

• Пригородные перевозки - поездка за чертой города (радиусом до 50 км.), чрезвычайно актуально во время дачного переезда и для доставки товаров в областные магазины.

• Междугородние перевозки - перемещение между двумя и больше населенными пунктами. Это самый сложный и трудоемкий вариант, который сопряжен с целым рядом трудностей.

Грузовые микроавтобусы представляют собой самый распространенный вариант для городских и пригородных перевозок. Они бывают самых разных размеров и комплектации. Например, вы можете встретить бус для доставки скоропортящихся продуктов, стройматериалов, мебели или же оборудованный для перевозки окон. Если вам необходимы грузовые перевозки бусом в Киеве заказывайте в Грузар.

Транспорт данной категории полностью освобожден от пассажирских мест для увеличения рабочего объема кузова. Также они обычно оснащены одновременно боковой и задней дверьми, которые обеспечивают крайне удобный доступ к содержимому кузова во время загрузки и выгрузки.

Стоит упомянуть также грузопассажирские микроавтобусы. Обычно в них остается несколько пассажирских сидений, но не больше половины. Это очень удобно для перевозки, к примеру, рабочих с инструментом или же если у вас часто бывают пассажиры с большим количеством багажа. Часто для обеспечения повышенной функциональности в таких машинах используются складный кресла.

Требования к микроавтобусу

Самые высокие требования, как со стороны закона, так и со стороны технического состояния предъявляются к пассажирскому транспорту. Ведь речь идет о живых людях, которым очень важно обеспечить максимальный комфорт и, что самое главное, безопасность. Если машины не соответствует высоким требованиям, то перевозки пассажиров на ней строго настрого запрещены.

В свою очередь, грузовой микроавтобус имеет гораздо меньше требований. Самое главное - это его техническая исправность. А в некоторых случаях соответствие конструкции специфическим требованиям. К примеру, наличие специальных креплений, если речь идет о перевозке стекла или мебели. Стоит отметить, что многие водители, которые работают в данной сфере не располагают собственной машиной, а берут ее в аренду. В этом случае, за соответствием транспорта всем положенным нормам должен следить арендодатель. Арендатор, в свою очередь, отвечает только за поддержание автомобиля в рабочем состоянии в процессе эксплуатации.

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