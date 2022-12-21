Персиковый цвет: сотрудники инфекционной больницы в Петрозаводске отремонтировали отделение на 40 пациентов

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как в одном из отделений Республиканской инфекционной больницы силами учреждения выполнен ремонт.

На своей странице Михаил Охлопков написал, что отделение, в котором сегодня сами сотрудники больницы сделали ремонт, за время пандемии ни разу не закрывалось и работало на пределе своей коечной мощности в течение трех последних лет.

«Помещения, рассчитанные в плановом порядке на 40 пациентов, а по факту работающие на 80 пациентов, пришли в техническую негодность. В течение 3 недель персоналом больницы были проведены работы по замене аварийных участков труб холодной и горячей воды, замене поддонов, душевых шлангов, светодиодных ламп, светильников, выключателей, выполнены подключение бактерицидных ламп, покраска труб отопления, стен в палатах, частичная замена линолеума и плинтусов, напольной плитки. На всех окнах произведена замена герметика. Свежий персиковый цвет стен положительно оценили и медицинские работники, и пациенты», — сообщил министр здравоохранения.

Сейчас отделение возобновило работу.