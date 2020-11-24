Перспективная молодежь: завершился региональный этап чемпионата Worldskills Russia

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства завершился четвертый региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)".

В соревнованиях приняли участие старшие школьники (юниоры), а также студенты Колледжа технологии и предпринимательства и Петрозаводского техникума городского хозяйства. Участники чемпионата показывали свои знания и умения в пяти компетенциях: "Лабораторный химический анализ", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Программные решения для бизнеса", "Печное дело" и "Реставрация памятников деревянного зодчества".

Региональный этап Worldskills Russia в Петрозаводском техникуме городского хозяйства проходит уже четвертый год – ровно столько времени, сколько и существует конкурс. И все эти четыре года неизменным членом жюри компетенции "Лабораторный химический анализ" остается начальник испытательной лаборатории контроля качества воды АО "ПКС-Водоканал" Андрей Владимирович Платонов.

"Считаю важным посильное участие "РКС-Петрозаводск" в подготовке квалифицированных кадров, лично мне это позволяет присмотреться к будущим выпускникам с точки зрения перспектив их работы в нашей лаборатории", – отмечает Андрей Владимирович.

В этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, на соревнованиях строго соблюдали меры безопасности: итоги конкурса подводили в камерном составе, на площадках и эксперты, и конкурсанты находились в средствах защиты.

Андрей Владимирович рассказал о том, что предстояло сделать участникам конкурса в компетенции, где он был одним из членов жюри: "В этом году каждый участник должен был выполнить пять заданий (модулей): определение концентрации марганца в воде фотометрическим методом, определение содержания сахарозы в пищевом продукте рефрактометрическим методом, определение концентрации магния в воде методом ионной хроматографии, определение массовой доли моногидрата в серной кислоте титриметрическим методом, определение кислотности природной воды титриметрическим и потенциометрическим методами. Общая продолжительность всех заданий для каждого участника составила 15 часов, они были разбиты на три конкурсных дня. Хочется отметить, что уровень подготовки участников был достойным, конкурсанты владеют разнообразными химическими и физическими методами исследований, умеют самостоятельно работать со сложным лабораторным оборудованием (рефрактометрами, спектрофотометрами, иономерами, лабораторными весами)".

Победителями регионального этапа чемпионата в компетенции "Лабораторный химический анализ" стали:

1 место – Михайлова Екатерина, ГАПОУ РК "Петрозаводский техникум городского хозяйства"

2 место – Сафонов Никита, ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

3 место – Белкина Анна, ГАПОУ РК "Петрозаводский техникум городского хозяйства"



3 место – Сидоров Тимофей, ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

Группа компаний "РКС-Петрозаводск" поздравляет победителей всех компетенций и желает им успехов на всероссийском чемпионате Worldskills Russia. На подведении итогов регионального этапа от имени "РКС-Петрозаводск" Андрей Владимирович Платонов вручил памятные подарки участникам компетенции "Лабораторный химический анализ". А совет директоров профессиональных образовательных организаций Республики Карелия принял решение выплатить денежные премии победителям и призерам соревнований.