Первая кампания по выборам главы региона в России начнется в Карелии

Избирательные кампании по выборам глав регионов назначат к середине июня, но в Карелии она стартует уже 3 июня.

Как рассказали в агентстве ТАСС, все избирательные кампании по выборам высших должностных лиц субъектов РФ будут назначены к середине июня, Республика Карелия назначит выборы уже 3 июня. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании комиссии в среду.

«Первое назначение выборов у нас состоится 3 июня 2022 года в Республике Карелия — стартует кампания по выборам главы республики. И дальше до середины июня будут назначены кампании во всех остальных субъектах РФ по выборам высших должностных лиц», — сказал Булаев.

Он добавил, что чуть позже начнется избирательная кампания по выборам депутатов заксобраний органов государственной власти в регионах. «Кампания немаленькая, и мы о них (о регионах — прим. ТАСС) еще внимательно поговорим. Тем более что ЦИК традиционно предполагает заслушивать избирательные комиссии субъектов РФ о ходе подготовки к единому дню голосования», — подчеркнул Булаев.

Он отметил, что дополнительные выборы депутатов Госдумы в этом году пока не запланированы.