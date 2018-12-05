Первая "Ласточка" из Санкт-Петербурга в Сортавалу отправится 22 декабря

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Скоростной комфортабельный поезд будет доставлять пассажиров в город Сортавала и горный парк "Рускеала", сообщает правительство Карелии.
Первый состав отправится из Санкт-Петербурга в субботу, 22 декабря, говорится в сообщении
До 10 января 2019 года "Ласточка" будет ходить ежедневно - с понедельника по пятницу из Санкт-Петербурга до Сортавалы, в субботу и воскресенье – до поселка Маткаселькя, который находится в нескольких километрах от горного парка "Рускеала".
После 10 января утром и вечером из Санкт-Петербурга до Сортавалы в "зеркальном графике".
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