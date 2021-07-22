Первая лицензия зоопарку выдана в Карелии

Обладателем бессрочной лицензии стала компания, владеющая зоокомплексом «Три медведя».

ООО «Карелия-Интер» стало обладателем бессрочной лицензии после проверки, проведенной по адресу ведения деятельности общества: в зоокомплексе «Три медведя» (п. Сяпся, Пряжинский район). Об этом сообщает Россельхознадзор. В ходе проверки нарушений не было выявлено, что позволило организации обзавестись лицензией

Напомним, в соответствии с федеральным законом компании и предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию до 1 января 2022 года. После этого срока работа без лицензии не допускается.

Ранее сообщалось, что в Карелии обязаны получить лицензии до 1 января 2022 года шесть зоопарков.