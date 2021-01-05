Первая партия подержанных троллейбусов приедет в Петрозаводск из Петербурга

Всего к 100-летию Карелии Петербург подарил Петрозаводску 17 оказавшихся ненужными троллейбусов.

В троллейбусном парке №1 Санкт-Петербурга началась погрузка первой партии электротранспорта, предназначенного для Петрозаводска, сообщает издание "Питерские заметки". Транспортировку машин обеспечит Петрозаводский МУП "Городской транспорт", пишет портал соседнего региона.

По информации издания, Петрозаводску будут переданы 17 троллейбусов моделей ЗиУ-682 и БТЗ-52011. Они находятся в хорошем техническом состоянии и, как надеются власти, прослужат еще долго. О передаче не востребованных в перевозках троллейбусов договорились губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

За два года в Петербурге кардинально обновили парк электротранспорта, и старые троллейбусы оказались не нужны. Подержанные троллейбусы – это подарок Петербурга к 100-летию Карелии.

Власти карельской столицы сообщали, что ранее Петрозаводску уже были безвозмездно предоставлены троллейбусы из Петербурга и Москвы.