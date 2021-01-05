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Первая партия подержанных троллейбусов приедет в Петрозаводск из Петербурга

Новости. Общество
09:10, 06 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Всего к 100-летию Карелии Петербург подарил Петрозаводску 17 оказавшихся ненужными троллейбусов.

В троллейбусном парке №1 Санкт-Петербурга началась погрузка первой партии электротранспорта, предназначенного для Петрозаводска, сообщает издание "Питерские заметки". Транспортировку машин обеспечит Петрозаводский МУП "Городской транспорт", пишет портал соседнего региона.

По информации издания, Петрозаводску будут переданы 17 троллейбусов моделей ЗиУ-682 и БТЗ-52011. Они находятся в хорошем техническом состоянии и, как надеются власти, прослужат еще долго. О передаче не востребованных в перевозках троллейбусов договорились губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

За два года в Петербурге кардинально обновили парк электротранспорта, и старые троллейбусы оказались не нужны. Подержанные троллейбусы – это подарок Петербурга к 100-летию Карелии.

Власти карельской столицы сообщали, что ранее Петрозаводску уже были безвозмездно предоставлены троллейбусы из Петербурга и Москвы. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-06 11:12:53
Принимай Карелия объедки с барского стола ! Педроссы до того до руководились , что ничего и никого ,уже не стесняются . Вы еще парад металлолома, устройте на Кирова ....с оркестром. ))
Горожанин
2021-01-06 11:42:44
Off, чего возбудились? Когда за европейцами их старые автомобили "донашивали", чего не выступали? А если троллейбусы в хорошем состоянии и бесплатно - почему бы нет?! Лично я - за!
Leopol'd
2021-01-06 12:00:17
Горожанин, это не плохо, конечно. Только 25 лет прошло. А мы теперь даже не за европейцами донашиваем. А просто колоду перетасовываем, чтобы сверху блестело побольше, а потертое вниз ушло.
Off
2021-01-06 11:59:27
Горожанин, Донашивали... только это было в более двадцати лет назад . Сейчас ..ауу .. уде как неделя , двадцать первый год. Петрозаводск стал городом - "секонд хенд" . Позорище .
User
2021-01-06 11:10:05
Вот это прорыв! Интересно, если бы лично Парфенчикову на день рождения подарили какую-нибудь старую ненужную рибушу, он бы сильно обрадовался такому подарку?!
театральный критик
2021-01-06 11:48:50
User, сесурити , тебе тоже форма от предыдущего охранника досталась. И сканворд . :)
кир
2021-01-06 11:30:26
Усер, чего старьё присылаешь, сторож? При этом радуешься внутри. Я ушел, я не ваш.
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