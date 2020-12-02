Петербург поделится с Петрозаводском 17 ненужными им троллейбусами

В мэрии столицы Карелии обещают, что парк предприятия "Городской транспорт" будет пополнен за счет троллейбусов, которые прибудут из Санкт-Петербурга.

17 машин прибудут в Петрозаводск из Петербурга в ближайшее время, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Власти карельской столицы сообщают, что ранее Петрозаводску уже были безвозмездно предоставлены троллейбусы из Петербурга и Москвы.

Ранее сообщалось, как в столицу Карелии поступили первые три троллейбуса "Садовое Кольцо" из Москвы.