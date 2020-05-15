Первая смерть от COVID-19 произвела на жителей Карелии больше впечатления, чем 30 смертей ВИЧ-инфицированных

Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.

Каждое третье воскресенье мая мир отмечает День памяти жертв СПИДа – смертельной болезни, которую в конце прошлого столетия даже назвали "чумой XX века". Число тех, кто умер от последствий, связанных с заражением вирусом иммунодефицита человека, превысило уже 40 миллионов человек. Но на фоне пандемии коронавирусной инфекции, вызвавшей в начале нынешнего года глобальный шок, о миллионах, скончавшихся от ВИЧ, вспоминают лишь медики, гражданские активисты и волонтеры, участвующие в профилактических кампаниях или помощи пострадавшим, хотя количество жертв коронавируса в мире несопоставимо с потерями от СПИДа.

Удивительно, но первая смерть от новой инфекции произвела на жителей Карелии больше впечатления, чем 30 летальных случаев ВИЧ-инфицированных, которые были зарегистрированы в республике в нынешнем году. По данным регионального Центра СПИД к началу мая в Карелии выявлены свыше 2,6 тысячи заразившихся вирусом иммунодефицита, что в 13 раз больше, чем количество жителей республики, у которых подтвержден коронавирус, но карельские власти почему-то не требуют от населения пользоваться презервативами, как медицинскими масками, хотя ВИЧ, в отличие от коронавируса, остается с инфицированным навсегда.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.