Первая в Карелии девушка-лесоруб рассказала, как к ее увлечению относятся мужчины

Тренер по плаванию Анастасия Фофанова рассказала, как стала первой представительницей прекрасного пола в Карелии, которая профессионально валит лес.

Анастасия — тренер по плаванию с оригинальным хобби. Девушка участвует в соревнованиях операторов бензомоторных пил. В этом году Анастасия стала единственной женщиной в команде, которая представила Карелию на всероссийских соревнованиях «Лесоруб-2022».

«Мужчины всегда к нам относятся очень бережно. Если у мужика что-то не так пошло, он нахмурится, призадумается. Если у девочек — это всегда эмоции, интерес», — поделилась Анастасия.

Раньше от СМИ Анастасия скрывалась, потому что не хотела рассказывать близким о своем увлечение. Но когда достижения стали гораздо заметнее, уходить от журналистов стало сложнее.

«Столице на Онего» Анастасия рассказала, почему и зачем она занимается валкой леса.

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