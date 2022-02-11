Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта

Первый опыт использования финской технологии для реконструкции грунтовых дорог в Карелии оказался неудачным — дорога пришла в негодность почти сразу после ремонта.

Эта проблема обсуждалась сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Кондопожского района.

Министр транспорта Сергей Щебекин ответил на жалобы жителей, недовольных состоянием дороги Кондопога–Викшезеро. Ее реконструировали осенью прошлого года за 190 млн рублей.

«Технология была правильной. Технологию мы брали у соседей — у финнов. Это был первый опыт в республике по созданию грунтовых дорог… Грунтовке надо было выстояться… Не учли интенсивность, не учли, несколько, погодные условия, поэтому в сезон распутицы образовались некоторые проблемы с этой дорогой», — сказал Щебекин.

По его словам, весной 2022 года подрядная организация сделает ремонт в рамках гарантийных обязательств.