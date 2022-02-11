890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Жертвами коронавируса стали еще четыре жителя Карелии 4
Сегодня 09:08
В Петрозаводске женщина, зарезавшая сожителя с любовницей прямо в постели, получила 17,5 лет колонии 2
17.02.2022 16:35

Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта

Новости. Общество
14:46, 18 Февраля 2022
фото: кадры из видео

Новости партнеров

Первый опыт использования финской технологии для реконструкции грунтовых дорог в Карелии оказался неудачным — дорога пришла в негодность почти сразу после ремонта.

Эта проблема обсуждалась сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Кондопожского района.

Министр транспорта Сергей Щебекин ответил на жалобы жителей, недовольных состоянием дороги Кондопога–Викшезеро. Ее реконструировали осенью прошлого года за 190 млн рублей.

«Технология была правильной. Технологию мы брали у соседей — у финнов. Это был первый опыт в республике по созданию грунтовых дорог… Грунтовке надо было выстояться… Не учли интенсивность, не учли, несколько, погодные условия, поэтому в сезон распутицы образовались некоторые проблемы с этой дорогой», — сказал Щебекин.

По его словам, весной 2022 года подрядная организация сделает ремонт в рамках гарантийных обязательств.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2022-02-18 16:00:52
"Не учли интенсивность, не учли, несколько, погодные условия" - не учли, а виноват и исправлять подрядчик в рамках гарантийных обязательств? А не правильная эксплуатация и косяк в расчетах проектировщиков побоку?
poiu
2022-02-18 15:30:12
Технологию взяли, да технологов финнов не взяли, сэкономили
кир
2022-02-18 15:28:55
Финна нельзя верить. Ранее они показали себя.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
14.02.2022, 11:36
Аномальное тепло идет в Карелию
11.02.2022, 19:13
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой»

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»