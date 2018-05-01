"Первомай – праздник всех, кто трудится!"

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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов поздравил жителей республики с Днем международной солидарности трудящихся.
Уважаемые жители Карелии! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём международной солидарности трудящихся.
В этом году в нашей стране мы празднуем Первомай в сотый раз.
1 мая - важнейшая часть наследия советской страны, это праздник всех, кто трудится, это день взаимной поддержки, солидарности трудящихся всего мира.
Труд всегда присутствует в нашей жизни, так пусть он всегда будет плодотворным, приносит радость творчества и радует своими результатами.
Пусть ваша трудовая деятельность приносит не только стабильность и благосостояние, но и радость от достижения новых вершин.
Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития и процветания.
Желаю всем счастья, добра, справедливости и благополучия!
С праздником, товарищи!
Погода – отличная! Ждем всех на праздничную демонстрацию. Встречаемся в 12 часов на площади Ленина.
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