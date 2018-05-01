"Первомай – праздник всех, кто трудится!"

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов поздравил жителей республики с Днем международной солидарности трудящихся.

Уважаемые жители Карелии! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём международной солидарности трудящихся.

В этом году в нашей стране мы празднуем Первомай в сотый раз.

1 мая - важнейшая часть наследия советской страны, это праздник всех, кто трудится, это день взаимной поддержки, солидарности трудящихся всего мира.

Труд всегда присутствует в нашей жизни, так пусть он всегда будет плодотворным, приносит радость творчества и радует своими результатами.

Пусть ваша трудовая деятельность приносит не только стабильность и благосостояние, но и радость от достижения новых вершин.

Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития и процветания.

Желаю всем счастья, добра, справедливости и благополучия!

С праздником, товарищи!

Погода – отличная! Ждем всех на праздничную демонстрацию. Встречаемся в 12 часов на площади Ленина.