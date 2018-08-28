Первые фрагменты останков найдены на раскопках в Сандармохе

На раскопках в Медвежьегорском районе Карелии нашли первые фрагменты останков.

"Найденные фрагменты, предположительно, принадлежат военнослужащим. Раскопки проводят на месте захоронения, о котором раньше не знали", - сообщает RTVI.

Раскопки продлятся до 5 сентября в Сандармохе. Их ведут Российское военно-историческое общество (РВИО) и поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО).

Издание отмечает, что документов на раскопки ранее не известного захоронения члены РВИО и ЗВО не предъявили.

Захоронения в Сандармохе в 1997 году нашел историк и глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев. Сам Дмитриев сейчас под арестом, его обвиняют в насилии над приемной дочерью.

РВИО основано в 2012 году российским президентом Владимиром Путиным, председателем общества является глава Минкультуры Владимир Мединский, председателем попечительского совета — бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох в годы репрессий, потребовали отменить поиски останков красноармейцев.

Как пишет "Новая газета", письмо адресовано министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия Карелии, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу (РВИО), отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия.