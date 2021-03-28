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Первые лебеди прилетели на озеро Верхнее Куйто в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
13:26, 29 Марта 2021
фото: © страница Вконтакте Виталия Никулина
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Жители деревни Вокнаволок засняли лебедей, которые поселились по соседству.

Костомукшский фотограф Виталий Никулин выложил на своей странице в соцсети фото лебедей, облюбовавших озеро Верхнее Куйто.

"Заснял в месте, где река Сельвана впадает в озеро Верхнее Куйто в деревне Вокнаволок. Лебеди к нам прилетели несколько дней назад. Их пока немного. 27 марта было три лебедя. Сегодня снимал там же, уже было двое, образовалась пара", - рассказал Виталий Никулин "Столице на Онего".

 

 

Напомним, в мае прошлого года около 70 лебедей прилетели на хвостохранилище "Карельского окатыша" в Костомукше.

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