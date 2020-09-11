Первые партии вакцины от COVID-19 поступят в регионы

Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября, пишет ТАСС.



"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины", –сказал он во время поездки в Ленинградскую область.

Глава Минздрава также добавил, что использование вакцины "должно быть выверено на каждом этапе", поэтому каждый этап проходит тестирование.

"В Москве стартовали в том числе клинические исследования пострегистрационные, используются элементы телемедицины по наблюдению за пациентом, сделано впервые в мире мобильное приложение, которое позволяет пациенту участвовать в клинических исследованиях, репортировать о своем состоянии", – отметил Мурашко.

Он также сказал, что сейчас завершаются клинические исследования второй отечественной вакцины от коронавируса и, по словам министра, испытания идут штатно.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет – до двух лет.