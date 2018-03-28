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Новости. Общество
09:10, 28 Марта 2018

Первые субботники начнутся в Петрозаводске в конце апреля

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Масштабная уборка Петрозаводска от накопившегося за зиму мусора начнется в третьей декаде апреля, сообщает мэрия.

Первое заседание штаба по подготовке к акции "Чистый Петрозаводск" пройдет в пятницу в большом зале администрации.

"К участию приглашаются представители инициативных групп граждан и просто неравнодушные горожане", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

В прошлом году в рамках акции, длившейся с апреля по июнь, специалисты мэрии провели более 600 субботников. При помощи сотрудников различных предприятий, организаций, инициативных горожан с территории города вывезено более 3,5 тысяч тонн мусора, ликвидировано несколько несанкционированных свалок.

"В этом году для проведения субботников нами уже закуплены 15 тысяч мешков для мусора и строительные перчатки. Ранее мешки, перчатки для работы выдавались в администрации города, но теперь мы определим место, где перед началом субботников будет производится их выдача, о чем сообщим отдельно", - добавила Дудырина.

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