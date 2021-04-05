Первые ученики "Престижа" уже сдали экзамен по новому регламенту!

С 1 апреля в России действует новый регламент приема экзамена ГИБДД на водительские права.

Если раньше все кандидаты в водители сдавали инспектору вождение сначала на площадке, а потом в городе (2 экзамена), то теперь вождение сдается "все и сразу" – в городе.

Отменили и "учебные маршруты", которые можно было выучить к сдаче. Теперь все едут туда, куда захочет принимающий инспектор. Он же, а не инструктор, сидит в правом кресле "на педалях".

Все повороты, развороты и парковки выполняются на улицах города!

В целом экзамен стал сложнее, чем раньше, он стал более жизненным.

Но бояться не нужно. Автошкола "Престиж" знает, как подготовиться к экзамену по-новому. 2 апреля два первых ученика уже успешно сдали экзамен и получат водительские права.

Хотите знать, как сдать экзамен по новому регламенту? Приходите учиться в автошколу "Престиж". Здесь научат.

Не получается сдать экзамен после обучения в другой школе? Приходите в "Престиж". Здесь доучат, подготовят и помогут сдать экзамен.

Тел. автошколы "Престиж" 27-45-45.

Главный офис расположен в Петрозаводске на проспекте Ленина, 3

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