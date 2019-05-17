Первый "арктический" турпоезд с иностранцами прибудет в Петрозаводск

В Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония отправки туристического спецпоезда в арктические регионы России и далее в Норвегию.

5 июня будет дан старт первому "арктическому" проекту немецкой компании Lernidee Еrlebnisreisen GmbН и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в сфере туризма.

Поезд пройдет по маршруту Санкт-Петербург – Петрозаводск (с посещением Кижи) – Кемь (с посещением Соловецких островов) – Мурманск – Никель Мурманский – Киркенесс (Норвегия) – Осло. Длительность поездки составит 11 дней, пишет издание TRN-news.



"Поездка будет максимально комфортной. В поезде будут работать подготовленные и обученные в Швейцарии российские повара. Туристы смогут воспользоваться услугами гидов и переводчиков. Сам поезд состоит из десяти вагонов. Это восемь вагонов для туристов и два вагона-ресторана", – пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Участниками проекта станет 91 турист из 7 стран мира: Германии, Швейцарии, Норвегии, США, Австрии, Люксембурга, Голландии.



"Спрос на эту поездку очень большой на 2020–2021 годы. Много запросов на чартерные туристические перевозки из Австралии, США, Скандинавских и Европейских стран, а также групповые заявки из азиатских стран Япония, КНР, Тайвань", – сообщил владелец и президент Lernidee Еrlebnisreisen GmbН Ханс Энгбердинг.