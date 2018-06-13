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Новости. Общество
09:27, 13 Июня 2018

Первый авиарейс до Архангельска вылетел из Петрозаводска в День России

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Во вторник 12 июня из аэропорта в Бесовце вылетел первый рейс по новому маршруту "Петрозаводск – Котлас – Архангельск", сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.

В рейс отправился самолёт L-410. 

"Организация пассажирских воздушных перевозок  в Архангельск – одно из приоритетных направлений в реализации мер по расширению географии полётов из Республики Карелия, - пояснил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексей Кайдалов. 

"Петрозаводск – Котлас – Архангельск" - это субсидируемый маршрут: помимо федеральной дотации он предусматривает участие в финансировании обоих регионов (50/50).

До этого момента между нашими регионами не было никакого общественного транспортного сообщения: ни водного, ни железнодорожного, ни автобусного, ни авиационного. Теперь есть авиасообщение, которое возобновлено спустя 20 лет.

С 12 июня по 31 августа полеты будут совершаться 2 раза в неделю: по вторникам и четвергам. При необходимости может быть изменено расписание полётов. В этом вопросе перевозчик будет ориентироваться на пожелания и предложения пассажиров.  При условии востребованности будет рассмотрен вопрос об организации полетов и после 31 августа.

Сейчас из карельской столицы лайнер отправляется в Котлас. Время вылета из Петрозаводска -  14.00, прибытие в Котлас - в 17.10, в Архангельск – 18.50. Стоимость билета на поездку из Петрозаводска в Котлас – 4650 руб., а из Петрозаводска в Архангельск – 9 150 руб.

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