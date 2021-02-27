Первый день весны встретит жителей Карелии моросью и теплом

О погоде на 1 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 марта будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем будет небольшой мокрый снег, морось. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем потеплеет до +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие, на востоке местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с моросью. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем порывистый.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами похолодает до -8°С, днем воздух прогреется до +2, -3°С.