Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мама пропавшего месяц назад жителя Карелии верит, что сын живой, просто был избит и потерял память 3
Сегодня 12:36
Синяк под глазом и сбитые костяшки рук: в храме Петрозаводска задержали преступника 5
Сегодня 09:20
Выпускникам упростили правила сдачи экзаменов в 2021 году 1
27.02.2021 19:40
Повышенным налогом обложили еще 87 моделей автомобилей
27.02.2021 20:40
Нужна помощь: в социальном центре Петрозаводска закончились продукты для бездомных 18
Сегодня 10:52
Жители Петрозаводска сами расчищают себе дорогу от снега (ВИДЕО) 5
Сегодня 14:52

Первый день весны встретит жителей Карелии моросью и теплом

Новости. Погода
16:59, 28 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на 1 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 марта будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем будет небольшой мокрый снег, морось. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем потеплеет до +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие, на востоке местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с моросью. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем порывистый.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами похолодает до -8°С, днем воздух прогреется до +2, -3°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
21.02.2021, 15:06
В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»