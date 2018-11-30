Первый день зимы в Карелии пройдет без осадков

О погоде на 1 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 декабря будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью и утром с порывами до сильного.

Температура днем и ночью составит -3, -5 градусов.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью и утром с порывами до сильного.

Ночная и дневная температура составит +1, -4, по южным районам местами до -9 градусов.