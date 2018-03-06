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Новости. Культура
18:40, 06 Марта 2018
фото: kinopoisk.ru

Первый канал в "день тишины" покажет фильм Пиманова "Крым"

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Первый канал 17 марта покажет художественный фильм режиссера Алексея Пиманова "Крым", основанный на реальных событиях 2014 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"В фильме есть много эпизодов, основанных на реальных событиях, произошедших в Крыму весной 2014 года, - сказали в пресс-службе. - Одной из главных задач создателей картины было предельно корректно по отношению к народам России и Украины рассказать о "Крымской весне", помочь понять зрителю в России, на Украине, да и во всем мире, что пришлось пережить крымчанам, россиянам и украинцам в те переломные дни".

В основе сюжета - история любви современных Ромео и Джульетты - русского юноши и украинской девушки. Действие картины происходит весной 2014 года, когда Крым стал российской территорией по итогам референдума о самоопределении.

В главных ролях: актеры Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Трубинер.

Отметим, что средний балл, который ставят фильму "Крым" пользователи сайта "Кинопоиск", - 3 из 10.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-03-06 20:31:46
Это говно будет кто-то смотреть? BadComedian еще два месяца назад все рассказал, причем без всякой политики.
Сявка
2018-03-06 20:06:49
Собчак сегодня на дебатах объяснила что это за фильм и кто денег срубил "без конкурса" на этот проплаченный кино-сюжет,потому как к администрации Самого кое-кто близок....вот и весь секрет....,проще: последний удар по пустым головам зомбированного народа....17 марта....произойдёт,хотя он,удар, и не нужен ,итак уже головой никто не думает давно.....
David
2018-03-06 18:40:44
Неужели это кому-то интересно?
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