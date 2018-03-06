Первый канал в "день тишины" покажет фильм Пиманова "Крым"

Первый канал 17 марта покажет художественный фильм режиссера Алексея Пиманова "Крым", основанный на реальных событиях 2014 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"В фильме есть много эпизодов, основанных на реальных событиях, произошедших в Крыму весной 2014 года, - сказали в пресс-службе. - Одной из главных задач создателей картины было предельно корректно по отношению к народам России и Украины рассказать о "Крымской весне", помочь понять зрителю в России, на Украине, да и во всем мире, что пришлось пережить крымчанам, россиянам и украинцам в те переломные дни".

В основе сюжета - история любви современных Ромео и Джульетты - русского юноши и украинской девушки. Действие картины происходит весной 2014 года, когда Крым стал российской территорией по итогам референдума о самоопределении.

В главных ролях: актеры Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Трубинер.

Отметим, что средний балл, который ставят фильму "Крым" пользователи сайта "Кинопоиск", - 3 из 10.