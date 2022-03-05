890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц Групп» возобновляет продажи квартир
05.03.2022 11:19
В Петрозаводске прошел автопробег в поддержку Донбасса и спецоперации на Украине (ФОТО)
06.03.2022 16:36
Лидеры общественных организаций Карелии призвали поддержать Донбасс и российских военных
06.03.2022 15:37

Первый курс для зооволонтеров пройдет в Карелии

Новости. Общество
09:00, 07 Марта 2022
фото: Благотворительный фонд «РЕКС» / ВК

Новости партнеров

Благотворительный фонд «Рекс» запускает онлайн-курс для волонтеров, занятых спасением животных.

Благотворительный фонд «Рекс» объявил о запуске онлайн-курса для зооволонтеров «Лапа в руке». Об этом информирует паблик фонда.

Участники курса с 15 марта в течение месяца два раза в неделю будут встречаться онлайн с экспертами. Курс включает в себя четыре модуля: «Ветеринария и зоопсихология», «PR и продвижение», «Фандрайзинг и его возможности», «Добровольчество и законодательство».

«Кто такие зооволонтеры? Это люди, которые помогают животным безвозмездно и добровольно. Чем занимаются зооволонтеры? Курируют бездомных животных; помогают в приютах; ведут социальные сети и занимаются PR животных. Кто может присоединиться к курсу? Руководители и волонтёры приютов Карелии; кураторы животных; те, кто взял или собирается взять животное из приюта; те, кто хочет помогать животным, но не знает, с чего начать», — сообщают организаторы курса.

Ранее президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Рекс» Александра Сухова рассказала о работе зооволонтеров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Чтиво

05.03.2022 14:40
Кофе со сливками
«Я — счастливый человек!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Анна Кондратьева.
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
Подъезд или парадная?
25.02.2022 17:36
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»