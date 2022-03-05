Первый курс для зооволонтеров пройдет в Карелии

Благотворительный фонд «Рекс» запускает онлайн-курс для волонтеров, занятых спасением животных.

Благотворительный фонд «Рекс» объявил о запуске онлайн-курса для зооволонтеров «Лапа в руке». Об этом информирует паблик фонда.

Участники курса с 15 марта в течение месяца два раза в неделю будут встречаться онлайн с экспертами. Курс включает в себя четыре модуля: «Ветеринария и зоопсихология», «PR и продвижение», «Фандрайзинг и его возможности», «Добровольчество и законодательство».

«Кто такие зооволонтеры? Это люди, которые помогают животным безвозмездно и добровольно. Чем занимаются зооволонтеры? Курируют бездомных животных; помогают в приютах; ведут социальные сети и занимаются PR животных. Кто может присоединиться к курсу? Руководители и волонтёры приютов Карелии; кураторы животных; те, кто взял или собирается взять животное из приюта; те, кто хочет помогать животным, но не знает, с чего начать», — сообщают организаторы курса.

Ранее президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Рекс» Александра Сухова рассказала о работе зооволонтеров.