Первый летний чартерный рейс из Москвы ожидается в Петрозаводске

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 16 июня отправит первый в этом году летний чартерный самолет из Москвы в Петрозаводск.

Об этом сообщили в Управлении по туризму Республики Карелия.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям из столичного аэропорта Домодедово.

«Чартерная программа продлится до конца августа. Принимать гостей будут карельские туроператоры, что позволит увеличить прибыль местных предпринимателей, поддержать занятость населения и повысить налоговые отчисления в региональный бюджет», - говорится в сообщении.

В летнюю базовую программу включены обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсия на заповедник «Кивач» и на старейший российский курорт «Марциальные воды» с дегустацией лечебной воды, а также мастер-классы по изготовлению оберегов и калиток. За дополнительную оплату туристы могут посетить Кижи, горный парк «Рускеала», Валаам или Соловки и многое другое. У поклонников активного отдыха есть возможность заказать дополнительные опции, например, сплав на рафтах по реке Шуя включая пикник с дегустацией национальных напитков.

Это вторая чартерная программа туроператора FUN&SUN при поддержке Ростуризма и правительства Карелии. Первая была успешно реализована на новогодних праздниках, ею воспользовалось почти 600 туристов.