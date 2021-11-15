Первый после новогодних каникул рабочий день в мэрии Петрозаводска начнется с физкультуры

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На первом в новом году открытом совещании в администрации Петрозаводска будет обсуждаться план физкультурных и спортивных мероприятий.

Прямая трансляция совещания, которое пройдет 10 января, будет доступна в сети интернет.

План физкультурных и спортивных мероприятий на этот год представит начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Наталья Фофанова.

Совещание традиционно начнется в 10.00.  Трансляция будет доступна по ссылке: https://youtu.be/ZTHGY4h33lY

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