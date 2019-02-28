Первый российский пилот "Формулы-1" Петров приедет на ралли в Карелию

В Лахденпохском районе 2 марта стартует ралли "Яккима – 2019".

Как отмечают организаторы, для гонщиков на трассе Кубка России будет оставлен спецучасток, впервые опробованный на 1-м этапе Чемпионата России 2019 года "Куркиёки", причём в той же конфигурации, с интересным поворотом и с многочисленными трамплинами во второй части.

Всего участникам предстоит в один день проехать 307,15 км, из которых 85,4 приходится на специальные скоростные участки.

В рамках этапа Кубка России уже подали заявки 35 экипажей из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ленинградской, и Кемеровской областей, Ярославля, Калининграда, Пскова, Краснодара, Перми, Екатеринбурга, Тулы и Челябинска.

Ожидается, что больше всего внимания на этапе Кубка России будет приковано к экипажу Виталия Петрова (Mitsubishi Lancer Evo-9). Заслуженный мастер спорта, звезда ледовых и кольцевых гонок, первый российский пилот "Формулы-1" в третий раз выйдет на старт снежно-ледовых раллийных соревнований. Виталий Петров будет стартовать по-прежнему с одним из сильнейших штурманов России, бронзовым призером среди штурманов прошлого сезона Дмитрием Яковченко.

Торжественное открытие ралли состоится 2 марта в 08.45 на Рыночной площади Лахденпохьи, расчётное время финиша первого экипажа - там же в 17.45.