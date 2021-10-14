Первый в Карелии центр кризисной помощи детям начал работу

Новая структура, созданная при карельском уполномоченном по правам ребенка, призвана помочь не только детям, оказавшимся в кризисной ситуации, но и их семьям.

Разработка концепции такой службы заняла несколько месяцев. Она проводилась в рамках проекта Карельского фонда развития образования, профинансированного средствами гранта. Проект был поделен на две части. Состоявшийся в Петрозаводске республиканский форум «Вместе на помощь семье» ознаменовал переход от фазы разработки концепции к стадии ее апробации. Сегодня семьи с детьми, попавшие в ту или иную кризисную ситуацию, связанную с несовершеннолетними, могут обратиться к детскому омбудсмену, чтобы получить квалифицированную помощь специалистов, включая представителей власти.

О том, как это работает и зачем нужна такая служба — в материале «МК в Карелии».