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Первый замглавы Карелии Александр Чепик проверил готовность Калевальского района к празднованию Дня республики

Новости. Политика
14:56, 13 Августа 2021
фото: © Правительство Карелии

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В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню образования Республики Карелия, пройдут в поселке Калевала 11 сентября с соблюдением всех обязательных ограничений.

Александр Чепик проинспектировал дороги поселка, обновленные объекты благоустройства, затем посетил Калевальскую школу. Здесь по региональному проекту «Современная школа» создан один из лучших центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Для Точки роста был проведен ремонт двух кабинетов на сумму 599 тыс. руб. по специальному дизайн-проекту приобретена мебель, в соответствии бренд-буком оформлены кабинеты информатики и проектной деятельности. Детей будут получать в Точке роста дополнительные знания по направлениям: «Основы сайтостроения», «Шахматы — школе», «Современная мастерская».

В Калевальской школе были проведены работы по ремонту фасада и кровли, подвальных окон и цоколя, фундамента, заменены окна и двери, установлены энергосберегающие светильники.

Также премьер-министр посетил детский сад № 2 и Этнокультурный центр «Калевалатало». Лучшим работникам образовательных учреждений и центра Александр Чепик вручил благодарственные письма за добросовестный труд и профессионализм.

В ходе визита Александр Чепик встретился с личным составом Калевальского авиаотделения лесоохраны и поблагодарил парашютистов-десантников за профессиональные действия при тушении лесных пожаров и вручил им Благодарственные письма и подарки.

Подводя итоги визита в Калевальский район, Александр Чепик подчеркнул, что решение региональных властей о подготовке районов, принимающих День Республики, на протяжении двух лет, было правильным и результативным.

Премьер-министр отметил, что, несмотря на большой объем выполненных работ, региональное правительство продолжит содействовать развитию Калевальского района.

«Калевала буквально преобразилась на глазах за последние два года. И это не финал, это продолжение той серьёзной работы, которую ведёт руководство района для благоустройства своего районного центра. Перед нами большие задачи по строительству нового детского садика, по ремонту школы. Школы требуют капитального ремонта. Без поддержи регионального бюджета району это будет сделать сложно. Всем вместе нам необходимо создать в Калевальском районе максимально комфортные условия для людей, которые здесь живут», — саказал Чепик.

В правительстве наполмнили, что к Дню республики в прошлом сезоне в Калевале была заасфальтирована часть региональной дороги «Кола»-Калевала-Лонка.

За счет средств субсидии, выделенной из республиканского бюджета при софинансировании из районного бюджета, программы «Комфортная городская среда» и программы поддержки местных инициатив проведены работы по ремонту асфальтового покрытия на местных дорогах.

Приведена в порядок часть ярмарочной площади возле магазина «Сельпо». Заасфальтирована территория, установлено освещение и ограждения, уложена тротуарная плитка.

Подрядчики провели покраску фасадов многоквартирных домов на сумму 4 млн. 423 тысячи рублей.

Отремонтированы и дополнены новыми формами объекты туристического показа, популярные среди гостей района.

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Комментарии

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2021-08-13 15:20:11
А где баба Валя ? Почему не использует админресрус ? ))
однозначно
2021-08-13 15:17:37
20 августа в Москве фрау Меркель проведет рабочую встречу с президентом Путиным. С кем проведет рабочую встречу местечковая фрау Эмми учитывая, что ейные дети проживают в германии и италии ?
VladPTZ
2021-08-13 15:16:57
Какой день республики???? Он уже прошел 8 июня. Может новый год будем праздновать в апреле, а 1 мая в октябре. :)
Изя
2021-08-13 14:58:35
До праздников сами не свои приезжие чинуши , с работой у них сложнее :) )))
Гость
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