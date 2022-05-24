Песчаную пересыпь в Карелии сравнили с Куршской косой (ФОТО)

Красивая песчаная коса на Пальеозере во время весеннего половодья превратилась в подобие всемирно известного памятника природы.

Фото снятой с воздуха песчаной косы на озере Пальеозеро в Кондопожском районе появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

Вода в озере поднялась, и болотистая местность за косой превратилась в небольшой залив. Автор фото сравнил затопленную пересыпь со всемирно известной Куршской косой в Балтийском море.

Ранее под Петрозаводском из-за разлива озера затопило популярный среди горожан песчаный пляж.