Песчаную пересыпь в Карелии сравнили с Куршской косой (ФОТО)

Красивая песчаная коса на Пальеозере во время весеннего половодья превратилась в подобие всемирно известного памятника природы.
Фото снятой с воздуха песчаной косы на озере Пальеозеро в Кондопожском районе появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
Вода в озере поднялась, и болотистая местность за косой превратилась в небольшой залив. Автор фото сравнил затопленную пересыпь со всемирно известной Куршской косой в Балтийском море.
Ранее под Петрозаводском из-за разлива озера затопило популярный среди горожан песчаный пляж.
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