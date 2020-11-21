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Пешеход погиб под колесами автомобиля в Прионежском районе Карелии

Новости. Происшествия
09:39, 22 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Мужчину, двигавшегося по проезжей части дороги, задавил попутный автомобиль, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 21 ноября около 21 часа на трассе "Кола" в Прионежском районе – на 9 км. станции Шуйская 55-летий водитель автомобиля "Chevrolet Lanos" совершил наезд на пешехода.

Выяснилось, что 40-летний мужчина шел в попутном направлении по проезжей части.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия "скорой помощи".

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Днем ранее, 20 ноября автомобиль сбил мужчину  в деревне Вилга Прионежского района.

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Комментарии

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Горожанин
2020-11-22 11:50:56
Вчера шел пешком с Древлянки на Кукковку. Попутно наблюал за движением. Дорога скользкая. Скоростной режим?! Да ну нафиг, не слышали. С внутренней полосы кольца на съезд - каждый второй! На обозначенном переходе того и гляди собъют, мало кто притормаживает заранее. А как перейти дорогу по пути с Древлянки по правой стороне кукковского кольца (к "Ленте") - вообще не понятно, никаких обозначенных переходов в бинокль не увидишь. Безопасный, говорите, у нас город?
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