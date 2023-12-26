Пешехода с маленьким ребенком сбили в Петрозаводске

Авария произошла на пешеходном переходе на Ключевой.
Вечером 27 декабря, в среду, авария с участием пешеходов произошла на перекрестке улиц Антонова и Корабелов в петрозаводском районе Ключевая.
Видео ДТП было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, легковой автомобиль наехал на пешехода с ребенком. Пара пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда легковушка, поворачивавшая с улицы Корабелов на улицу Антонова, сбила их.
После аварии пешеходам оказывали помощь медики. Причины аварии и состояние пострадавших уточняется.
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