Пешехода с маленьким ребенком сбили в Петрозаводске

фото: © Скриншот из видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Авария произошла на пешеходном переходе на Ключевой.

Вечером 27 декабря, в среду, авария с участием пешеходов произошла на перекрестке улиц Антонова и Корабелов в петрозаводском районе Ключевая.

Видео ДТП было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, легковой автомобиль наехал на пешехода с ребенком. Пара пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда легковушка, поворачивавшая с улицы Корабелов на улицу Антонова, сбила их.

После аварии пешеходам оказывали помощь медики. Причины аварии и состояние пострадавших уточняется.