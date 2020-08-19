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Пешеходную дорожку обустроят вдоль Лососинского шоссе

Новости. Общество
18:20, 19 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Пешеходная дорожка сделает путь от Ярославской улицы до остановки на улице Хейкконена для жителей близлежащих многоквартирных домов безопаснее и комфортнее, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик уложит асфальт, установит бортовые камни и устроит газоны. Сейчас на месте ведётся разметка. Завершить работы планируют в середине сентября.

Проект реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Также среди победителей оказались территория у школы № 43 и скейт-парк на стадионе "Юность". Все три объекта обустроят в этом году. 

Начать подготовку к представлению своих проектов для участия в программе поддержки местных инициатив граждан в 2021 году петрозаводчане могут уже сейчас. Консультации предоставляет управление благоустройства и экологии Администрации по телефону – 71-35-72. Сам приём заявок на участие в программе планируют начать осенью. 

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