Пешеходную дорожку обустроят вдоль Лососинского шоссе

Пешеходная дорожка сделает путь от Ярославской улицы до остановки на улице Хейкконена для жителей близлежащих многоквартирных домов безопаснее и комфортнее, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик уложит асфальт, установит бортовые камни и устроит газоны. Сейчас на месте ведётся разметка. Завершить работы планируют в середине сентября.

Проект реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Также среди победителей оказались территория у школы № 43 и скейт-парк на стадионе "Юность". Все три объекта обустроят в этом году.

Начать подготовку к представлению своих проектов для участия в программе поддержки местных инициатив граждан в 2021 году петрозаводчане могут уже сейчас. Консультации предоставляет управление благоустройства и экологии Администрации по телефону – 71-35-72. Сам приём заявок на участие в программе планируют начать осенью.