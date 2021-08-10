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Пешеходные переходы у школ в Петрозаводске оборудуют к концу октября

Новости. Общество
12:31, 11 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Борис Кавашкин

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На пешеходных переходах в разных районах города обновляют горизонтальную разметку, а также планируют оборудовать искусственные неровности, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядчик ООО «Дорлайн» выполняет маркировку холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками и спрей-пластиком. Работы уже завершены:

- на улицах Антонова в районе домов № 12 и № 14 и Репникова (возле пересечения с улицей Антонова) – вблизи средней школы № 3, детских садов №№ 61, 89, 115;

- на улице Парфенова (у дома № 2) – вблизи средней школы № 2, детского сада № 91, детской музыкальной школы имени Георгия Свиридова;

- на улице Древлянка (у дома № 19) – вблизи Академического лицея, детских садов №№ 112, 113;

- на пересечении улиц Герцена и Максима Горького – вблизи Финно-угорской школы;

- на проспекте Ленина – вблизи средней школы № 10, детских садов №№ 1, 75, 93;

- на проспекте Карла Маркса – вблизи зданий детского сада № 41;

- на проспекте Александра Невского – вблизи детских садов №№ 9, 12;

- на улице Шотмана – вблизи средней школы № 14, детских садов №№ 34, 63;

- на улице Ровио – вблизи средних школ №№ 2, 5, детских садов № 91, 95, 100, 101;

- на Лососинском шоссе – вблизи Академического лицея;

- на пересечении улиц Анохина и Максима Горького – вблизи средней школы № 10;

- на Лесном проспекте – вблизи детских садов №№ 116, 117, лицея № 1;

- на улице Мелентьевой (у дома № 44) – вблизи детских садов №№ 49, 63;

- на пересечении Московской и Советской улиц – вблизи средней школы № 6 и на других объектах.

В полном объёме нанести дорожную разметку планируется до конца сентября.

Кроме того, в районе образовательных учреждений планируется оборудовать искусственные дорожные неровности. В данный момент администрация готовит документы для последующей процедуры закупки. В частности, планируется, что новые объекты появятся на Берёзовой аллее у домов № 28 и № 40 (лицей № 1), на Кимасозерской улице у дома № 26А по улице Пархоменко (средняя школа № 48, детский сад № 114). Восстановят искусственные неровности и на отремонтированных дорогах: на Балтийской улице у дома № 11 (средняя школа № 26, детские сады № 57 и № 91), на Ключевой улице у дома 26 (детский сад № 64, средняя школа № 33), на Сулажгорской улице у дома № 4 (средняя школа № 12), на Краснофлотской улице у дома № 31 (средняя школа № 38, лицей № 40). По данному муниципальному контракту работы необходимо полностью закончить до конца октября.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска установят светофоры на оживленном участке дороги в Соломенном.

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Комментарии

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David.
2021-08-11 13:14:05
Каждый год одно и тоже! А охранники в фуражках будут стоять в сентябре?
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