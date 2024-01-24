Пешеходы едва увернулись от вылетевшей на тротуар легковушки после ДТП в Петрозаводске

Второй участник аварии ехал по Первомайскому проспекту. От столкновения легковые автомобили отбросило на угол перекрестка. Автомобили сбили металлические ограждения и выехали на тротуар, на котором находились люди.

Пешеходы успели отскочить в сторону. Момент ДТП запечатлели видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру.