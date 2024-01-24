Пешеходы едва увернулись от вылетевшей на тротуар легковушки после ДТП в Петрозаводске

Вечером 28 числа на Первомайском проспекте не поделили дорогу два автомобиля.
По информации портала «ДТП Петрозаводска и Карелии», 28 января, в 20.47, на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Мурманская, произошла дорожная авария.
Судя по видео, один из участников ДТП выезжал на перекресток со стороны Мурманской на разрешающий сигнал светофора.
Второй участник аварии ехал по Первомайскому проспекту. От столкновения легковые автомобили отбросило на угол перекрестка. Автомобили сбили металлические ограждения и выехали на тротуар, на котором находились люди.
Пешеходы успели отскочить в сторону. Момент ДТП запечатлели видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру.
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