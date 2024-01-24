Реклама на сайте

Жилые дома активно строятся в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
24.01.2024 15:47
Узнали, кто лидирует на выборах президента Финляндии
28.01.2024 10:30
Скот в Прионежье заразился крайне опасной для человека болезнью
28.01.2024 11:00

Пешеходы едва увернулись от вылетевшей на тротуар легковушки после ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:00, 29 Января 2024
фото: © Семен Вейколайнен, Диана Волынец / паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Новости партнеров

Вечером 28 числа на Первомайском проспекте не поделили дорогу два автомобиля.

По информации портала «ДТП Петрозаводска и Карелии», 28 января, в 20.47, на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Мурманская, произошла дорожная авария.

Судя по видео, один из участников ДТП выезжал на перекресток со стороны Мурманской на разрешающий сигнал светофора.

Второй участник аварии ехал по Первомайскому проспекту. От столкновения легковые автомобили отбросило на угол перекрестка. Автомобили сбили металлические ограждения и выехали на тротуар, на котором находились люди.

Пешеходы успели отскочить в сторону. Момент ДТП запечатлели видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
24.01.2024, 20:30
Размер ипотеки в России достиг рекорда
26.01.2024, 06:40
Сразу четыре города в Карелии стали популярнейшими в стране среди определенных туристов
27.01.2024, 20:30
На Ладоге построят отель стоимостью более ₽2 млрд

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.