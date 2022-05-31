Песок на зубах: Роспотребнадзор Карелии рассказал, какое мороженое может вызвать расстройство кишечника

Роспотребнадзор Карелии дал рекомендации о том, как не ошибиться при выборе лакомства.

При покупке мороженого следует обратить внимание на информацию на упаковке, состав продукта, дату и сроки годности десерта.

Также следует обратить внимание на внешний вид продукта, качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета – это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.

«Мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое производится из смеси, которую затем фрезеруют, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже -18°С, и поддерживают температуру мороженого на таком уровне при хранении, транспортировке и реализации», сообщается на сайте ведомства. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и имеет меньший срок хранения.

Повторно замороженный продукт может негативно сказаться на вкусе мороженого. Первый признак повторной заморозки – ощущение «песка», вызванное маленькими кристалликами льда, такое мороженое может вызвать расстройство кишечника.

Ведомство напоминает, что с 1 июня 2021 года в России стала обязательной маркировка мороженого. Продукцию, произведённую после этой даты, можно проверить через специальное бесплатное мобильное приложение Честный знак. Благодаря сервису каждый потребитель сможет убедиться в качестве любимого лакомства, узнать его реальный состав, дату производства и срок годности.