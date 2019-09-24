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Новости. Культура
06:40, 24 Сентября 2019
фото: кадр из х/ф "Любовь и голуби", 1984 г., реж. - В.Меньшов/ kinopoisk.ru

Пьесу "Любовь и голуби" на карельском языке покажут в Петрозаводске

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Национальный театр Карелии 5 октября представит премьеру "Любовь и голуби", сообщает министерство культуры республики.

Спектакль "Любовь и голуби" создан по пьесе Владимира Гуркина, ставшей в свое время одним из самых популярных комедийных сценариев советского кинематографа. Но в своем театральном воплощении на сцене Национального театра Карелии история Василия, Нади, Раисы Захаровны приобретает новое звучание. В нем находит отражение и особый уклад карельской деревни, и особый характер карел.

Режиссер – Андрей Дежонов, художник – Наталия Вяль, перевод на карельский язык – Галина Леттиева.

В ролях: заслуженный артист Карелии Сергей Лавренов, Ольга Малинина, Юлия Куйкка, Никита Анисимов, Анастасия Айтман, Владимир Матвеев, Александра Анискина и Людмила Исакова.

Спектакль идет на карельском языке с синхронным переводом.

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