Пьесу "Любовь и голуби" на карельском языке покажут в Петрозаводске

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Национальный театр Карелии 5 октября представит премьеру "Любовь и голуби", сообщает министерство культуры республики.
Спектакль "Любовь и голуби" создан по пьесе Владимира Гуркина, ставшей в свое время одним из самых популярных комедийных сценариев советского кинематографа. Но в своем театральном воплощении на сцене Национального театра Карелии история Василия, Нади, Раисы Захаровны приобретает новое звучание. В нем находит отражение и особый уклад карельской деревни, и особый характер карел.
Режиссер – Андрей Дежонов, художник – Наталия Вяль, перевод на карельский язык – Галина Леттиева.
В ролях: заслуженный артист Карелии Сергей Лавренов, Ольга Малинина, Юлия Куйкка, Никита Анисимов, Анастасия Айтман, Владимир Матвеев, Александра Анискина и Людмила Исакова.
Спектакль идет на карельском языке с синхронным переводом.
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