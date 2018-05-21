Петербургские фирмы "увели" из Дорожного фонда Карелии почти полмиллиарда рублей

"Вести Карелии" опубликовали расследование, как фирмы из Санкт-Петербурга при Александре Худилайнене уводили сотни миллионов рублей Дорожного фонда Карелии и разоряли дорожные предприятия республики.

Как сообщил "Вестям Карелии" многолетний председатель рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев, хозяйничавшие в республике с июля 2015 до декабря 2017 года РСК и "Служба заказчика", по самым скромным подсчетам, положили в свои карманы порядка 500 миллионов рублей Дорожного фонда республики. И только после смены власти в Карелии, при непосредственном участии исполнявшего в конце 2017 года обязанности министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Дмитрия Кондрашина, с 1 декабря контракт с РСК, наконец-то, был расторгнут, и наши ДРСУ стали работать напрямую, без посредников.

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