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Новости. Общество
18:20, 21 Мая 2018

Петербургские фирмы "увели" из Дорожного фонда Карелии почти полмиллиарда рублей

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"Вести Карелии" опубликовали расследование, как фирмы из Санкт-Петербурга при Александре Худилайнене уводили сотни миллионов рублей Дорожного фонда Карелии и разоряли дорожные предприятия республики.

Как сообщил "Вестям Карелии" многолетний председатель рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев, хозяйничавшие в республике с июля 2015 до декабря 2017 года РСК и "Служба заказчика", по самым скромным подсчетам, положили в свои карманы порядка 500 миллионов рублей Дорожного фонда республики. И только после смены власти в Карелии, при непосредственном участии исполнявшего в конце 2017 года обязанности министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Дмитрия Кондрашина, с 1 декабря контракт с РСК, наконец-то, был расторгнут, и наши ДРСУ стали работать напрямую, без посредников.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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баян
2018-05-21 18:26:13
А где хоть один привлеченный к уголовной ответственности? так и будем все время кивать на других после ухода
Доктор Лень
2018-05-21 18:50:10
баян типа жарил..,.. Помню, вроде у "Ники" чтой-то спрашивали за цитату из Пушкина.. А я б выдал: (за тогда: "Приют убогого чухонца.."(Ленина 19)) А мне и сейчас по барабану. Люблю чекистов за их скороспелость..
Мизантроп
2018-05-21 18:47:20
баян, Именно так! При нынешнем строе все так и будет. "Политэкономия капитализма" тебе в руки. Бараны, мля... 30 лет живут, все не доходит...
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