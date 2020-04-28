Петербургский экстремал прошел по канату между скал в Карелии (ВИДЕО)

Петербуржец Александр Грибанов стал первым кто прошел между гранитными скалами в Карелии без страховки.

Канат растянули над Треугольным озером на высоте 30 метров.

Опасный путь длиной 40 метров между скалами Александр прошел босиком. "Официально такая высотная техника, когда человек идет по канату без страховки, называется free solo, - рассказал корреспондент компании "НТВ". - Она требует решимости и абсолютной веры в свои силы".

По словам Александра, даже после прохождения тысячи похожих линий, страх всё равно присутствует. Главное, чтобы желание оказалось сильнее переживаний.