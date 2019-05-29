12:15, 29 Мая 2019
Петербургский филиал Россельхозбанка привлекает все больше средств крупного бизнеса
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27.05.19 08:39
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По состоянию на 18 мая 2019 года совокупный портфель привлеченных средств увеличился с начала года на 48 млрд рублей и превысил отметку в 150 млрд.
Наибольшую динамику показателя демонстрирует блок клиентов крупного бизнеса.
"Мы очень ценим оказанное Банку доверие и гарантируем сохранность и максимально выгодные условия размещения денежных средств наших клиентов", — отметил исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского филиала Дмитрий Новожилкин.
*по состоянию на 18 мая 2019 года.
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