Петербуржец, обокравший подростка в поезде "Москва-Петрозаводск", предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела по факту хищения портмоне у несовершеннолетнего в поезде "Москва-Петрозаводск", сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В середине августа по прибытии состава в карельскую столицу несовершеннолетний пассажир поезда сообщением "Москва – Петрозаводск" обнаружил отсутствие своего портмоне.



В кошельке находились около семи тысяч рублей, паспорт и банковские карты.







16-летний уроженец Свердловской области пояснил, что положил кошелек под подушку и по собственной невнимательности при выходе из купе забыл его в вагоне.



Причастным к краже оказался 20-летний житель Санкт-Петербурга, следовавший в одном купе вместе с потерпевшим.



В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.