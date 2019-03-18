Петербуржца с мясным рулетом остановили на границе Финляндии с Карелией

Петербуржец пытался провезти через границу рулет из свинины, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Житель Санкт-Петербурга 14 марта направлялся из Финляндии домой через пограничный пункт пропуска "Вяртсиля". С собой он перевозил замороженный рулет из свинины весом 1,5 кг в заводской упаковке с маркировкой изготовителя.

Сырую продукцию животного происхождения (не прошедшую термическую обработку) можно ввозить только в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов и с разрешения Россельхознадзора. Этих документов у владельца товара не было.

Между тем, такие требования введены в целях охраны от возбудителей заразных болезней животных (в том числе общих для человека и животных). Например, сырая свинина может стать причиной заноса африканской чумы свиней - заболевания, не опасного для людей, однако обладающего почти стопроцентной летальностью свиней в случае их заражения.

Петербуржцу пришлось вернуть замороженный рулет на территорию Финляндии. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.