Петиция в защиту школы в Нюхче собрала свыше 30 тысяч подписей

Власти Карелии предложили в 2021-2022 годах перевести учащихся 5-9 классов этой школы на интернатное обучение.

Жители Нюхчи не намерены прекращать борьбу за сохранение образования в школе этого отдаленного поморского села, которой грозит оптимизация. Как сообщила "Столице на Онего" одна из сельских активистов Светлана Попова, к утру 18 января петицию в защиту Нюхотской школы, размещенную в Интернете, уже подписали свыше 30 тысяч человек.

"Если нашу школу закроют, то наше поморское и историческое село, которому более 400 лет, умрет. Нас вынудят оставить наши работы и жилье, а ведь в нашей школе недавно был сделан капитальный ремонт, подключено электрическое отопление. Уже некоторые школы в селах и поселках Карелии закрыты. Жители Карелии давайте отстоим право наших детей жить и учиться дома, не в казенных домах-интернатах!", - говорится в петиции, адресованной министру образования Карелии Александру Морозову и министру образования России Ольге Васильевой.

Как рассказала 16 января жителям Нюхчи руководитель отдела образования администрации Беломорского района Татьяна Долинина, районные власти получили письмо из республиканского министерства образования, которое по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова попросило провести анализ размещения школьной сети на территории муниципалитетов и представить предложения в план мероприятий по реорганизации этой сети на 2019-2022 годы. По словам Долининой, карельское министерство отправило в органы местного самоуправления и собственные предложения, однако администрация Беломорского района не согласилась с ними "на 90 процентов", поскольку они не учитывают ни ситуацию в образовательных учреждениях, ни состояния дорог, по которым предполагается осуществлять подвоз учащихся школ из небольших населенных пунктов. Руководитель районного отдела образования сообщила на встрече в Нюхче, что предложение карельского министерства предусматривает сохранение в сельской школе начальных классов и перевод учащихся с пятого по девятый класс на интернатное обучение в 2021-2022 годах.

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