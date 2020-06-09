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"Петр 1" остановит движение на трассе "Кола"

Новости. Общество
18:40, 09 Июня 2020
фото: © shutterstock
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На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост, сообщили ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге Р-21 "Кола" 10 июня в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке яхты "Пётр 1" с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездок.

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