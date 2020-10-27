ПетрГУ оказался в числе отстающих вузов Карелии по уровню знаний зачисленных абитуриентов

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2020 году в вузы Карелии, составил 69,8 баллов.

По этому показателю республика занимает 15 место среди всех регионов России.

Такие данные приводятся в мониторинге качества приема в российские вузы в 2020 году, проведенного Высшей школой экономики.

Лидером по качеству бюджетного приема в Карелии стал Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции в г. Петрозаводске – средний балл составил 77,8. На втором месте – Карельский филиал РАНХиГС – 75,9 баллов. В Петрозаводском государственном университете средний балл бюджетного приема составил 69,6 баллов (в 2019 году – 69 баллов), а на платное отделение – 64,1 балл (60,7 в прошлом году).

В комментарии к рейтингу отмечается, что эти вузы резко отличаются по количеству принятых студентов. В ПетрГУ их на порядок больше, что могло повлять на итоговый балл.

Подробнее об этом исследовании читайте в интернет-газете "Вести Карелии".