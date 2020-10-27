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ПетрГУ оказался в числе отстающих вузов Карелии по уровню знаний зачисленных абитуриентов

Новости. Общество
14:18, 28 Октября 2020
фото: сайт ПетрГУ
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Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2020 году в вузы Карелии, составил 69,8 баллов.

По этому показателю республика занимает 15 место среди всех регионов России.

Такие данные приводятся в мониторинге качества приема в российские вузы в 2020 году, проведенного Высшей школой экономики.

Лидером по качеству бюджетного приема в Карелии стал Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции в г. Петрозаводске – средний балл составил 77,8. На втором месте – Карельский филиал РАНХиГС – 75,9 баллов. В Петрозаводском государственном университете средний балл бюджетного приема составил 69,6 баллов (в 2019 году – 69 баллов), а на платное отделение – 64,1 балл (60,7 в прошлом году).

В комментарии к рейтингу отмечается, что эти вузы резко отличаются по количеству принятых студентов. В ПетрГУ их на порядок больше, что могло повлять на итоговый балл.

Подробнее об этом исследовании читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-10-28 15:19:10
Так блатных детей чинуш-кумовьев набирают . вот и итог . Да и ректор-единорос часто о плитике думает . :)
кир
2020-10-28 15:10:36
Уехать они хотят. В Финляндию. Бесплатное обучение.
протестанутый
2020-10-28 15:02:50
Пофиг, все равно по специальности работать не будут. Если только стишки читать в агрекалче
Гость
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